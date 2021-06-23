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На місці зсуву ґрунту на Одещині не знайшли постраждалих

Пошуково-рятувальні роботи на пляжі в селі Лебедівка завершені.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Під завалами на місці зсуву ґрунту в селі Лебедівка Одеської області рятувальники не виявили постраждалих.

Про це інформує пресцентр обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Пошуково-рятувальні роботи на пляжі в селі Лебедівка завершені! Під завалами нікого не виявлено", - сказано в повідомленні.

У ДСНС уточнили, що під час обшуку території, де стався зсув ґрунту на пляжі в селі Лебедівка, пошуково-рятувальним кінологічним відділенням ймовірних осіб, які могли бути під завалами, виявлено не було.

Роботи по розчищенню тривають.

Всього до пошукових робіт було залучено одну одиницю техніки, 41 особу, з них 23 рятувальники, а також кінологічне відділення ДСНС.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Фото: facebook.com/DSNSODE

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Напередодні, 22 червня о 14:34 до служби порятунку "101"надійшло повідомлення від чергового поліції, що на березі моря біля села Лебедівка стався зсув ґрунту поруч з базою відпочинку "Жемчужина".

За попередньою інформацією, під ґрунтом могли бути люди.

По прибуттю до місця виклику рятувальниками було встановлено, що стався обвал ґрунту висотою 15 м, на площі близько 450 кв.м. На місці події були виявлені речі відпочивальників.

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