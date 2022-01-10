Правопорушник зізнався, що йому заборонили виїзд за кордон через несплату аліментів.

Поблизу села Верховина Бистра Ужгородського району прикордонники Чопського загону ввечері 9 січня затримали 41-річного харків’янина, який мав намір незаконно потрапити в Польщу.

Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.

Під час перевірки місцевості військовослужбовці помітили, як у бік держкордону рухається невідомий з туристичним спорядженням. "Мандрівника" затримали в адміністративному порядку та доставили у спецприміщення відділу "Великий Березний".

Як з’ясувалося, чоловік прибув на Львівщину з Харкова різними видами транспорту, а з Волосянки йшов на Закарпаття пішки по навігатору в мобільному додатку.

"Правопорушник зізнався, що його тимчасово обмежено у праві виїзду за кордон, оскільки він не виконував рішення суду щодо сплати аліментів. Тож відчайдух проклав собі маршрут через прикордонну Лубню у напрямку Польщі і навіть придбав онлайн-квиток на автобус з першого польського села Устшикі Гурне до міста Санок. Там він сподівався влаштуватися на роботу", – йдеться у повідомленні.

У діях затриманого вбачають ознаки правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.204-1 КупАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Його справу буде розглядати суд.

Раніше у міжнародному аеропорту "Львів" прикордонники викрили українку з фальшивим хорватським паспортом.