Ліван повністю залишився без електрики
Ліван повністю залишився без електрики
Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан
Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан
Атака на ГЗК: росіяни атакують Ferrexpo
Атака на ГЗК: росіяни атакують Ferrexpo
Герцогиня Кембриджська святкує 40-річчя: світу презентували нові фото
Герцогиня Кембриджська святкує 40-річчя: світу презентували нові фото
В "Укрзалізниці" є 40 їдалень, з яких 7 відкриті для усіх бажаючих
В "Укрзалізниці" є 40 їдалень, з яких 7 відкриті для усіх бажаючих
​Переговорник від РФ у Женеві заявив, що НАТО "треба збирати манатки і вирушати на рубежі 1997 року"
​Переговорник від РФ у Женеві заявив, що НАТО "треба збирати манатки і вирушати на рубежі 1997 року"
НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
Саудівську принцесу Басму звільнили після трьох років увʼязнення
Саудівську принцесу Басму звільнили після трьох років увʼязнення
ГоловнаСуспільствоЖиття

Окупаційна влада Криму визнала прісну воду під Азовським морем умовно питною

Пити можна, але тільки після необхідної обробки.

Окупаційна влада Криму визнала прісну воду під Азовським морем умовно питною
Фото: specteh-crimea.speczakaz.info

Окупаційна влада Криму заявила, що запаси прісної води під Азовським морем можна буде використовувати для пиття після обробки.

Про це повідомив один з керівників російської окупаційної адміністрації Криму Марат Хуснуллін, пише "Кримінформ".

За його інформацією, знайдена слабомінералізована вода є умовно питною (придатна для використання в технічних цілях для поливу, систем нагрівання та охолодження), але після необхідної підготовки її можна використовувати як питну.

Нагадаємо, що у травні 2014 року, після захоплення Криму Росією, Україна припинила постачання води до автономії Північно-Кримським каналом. За наступні роки запаси прісної води на півострові майже вичерпалися, і навіть у найбільших містах водопостачання довелося обмежувати.

Росія намагається знайти додаткові запаси води для окупованого Криму, і наприкінці 2020 року президент Росії Володимир Путін вперше заявив про можливість видобування води з-під Азовського моря.

Влітку 2021 року в Азовському морі пробурили першу свердловину і проби прісної води відправили в Москву для аналізу. Глава окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов казав, що воду з-під Азовського моря можуть подати в Північно-Кримський канал у зворотному напрямку - в сторону Джанкоя.

Азовське море є внутрішнім морем України і Росії, використання його акваторії регламентується двосторонніми договорами: від 1993 році - угодою про так зване квотування вилову риби, і від 2003 року - договором між Україною і РФ про співпрацю і використання Азовського моря і Керченської протоки.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також