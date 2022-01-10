Автодор опублікував перелік оновлених трас на Закарпатті

У 2022 році планують відновити ще 245 км доріг.

Упродовж 2021 року за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» на Закарпатті відремонтували і збудували 243,1 км автомобільних доріг. Серед них є траси міжнародного значення й регіональні дороги між населеними пунктами.

Перелік основних проєктів, виконаних минулоріч, опублікувала в Facebook Служба автомобільних доріг у Закарпатській області.

Найбільшу кількість відремонтованих кілометрів – 64,9 км – зроблено на трасі Н-13 Львів – Самбір – Ужгород. На трасі Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів відновлено у верхньому шарі 47,7 км, а в Рахівському районі додатково звели понад 3,3 км опорних стінок для протидії повеням та зсувам ґрунту.

Крім того, минулого року за програмою «Велике будівництво» відремонтували 25 км автошляху М-25 КПП «Соломоново» - Велика Добронь – Яноші - КПП «Косино».

«У межах Ужгородського району роботи завершили в жовтні 2021 року. У 2022 році основний акцент на автодорозі М-25 у Берегівському районі», - пообіцяли в автодорі.

Ще одна прикордонна дорога, яка веде до кордону з Румунією – М-26 Вилок – Неветленфолу – КПП «Дяково». У 2021 році тут зробили 5,6 км капітального ремонту й 3,3 км середнього поточного.

На дорозі М-23 Берегово – Виноградово – Велика Копаня встигли зробити 10 км, попереду встановлення дорожніх знаків, бар’єрів і нанесення розмітки.

«М-06 Київ – Чоп – одна із важливих транспортних артерій України і головний міжнародний маршрут у Закарпатській області. У 2021 році зробили капітальний ремонт 9,5 км. Дорогу заплановано відремонтувати у 2022 році», - йдеться у звіті.

Також вже завершені або ще тривають роботи на дорогах територіального і регіонального значення Т-07-12 Перечин – Свалява, Р-21 Долина – Хуст, Т-07-37 Хуст – Шаян – Вишково – Буштино, Т-07-19 Іршава – Виноградів, Т-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір’я та інші.

«Розбудова дорожньої інфраструктури в регіоні триватиме й надалі: у 2022 році плануємо відновити ще 245 км доріг», - додали в автодорі.