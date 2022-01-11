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​Сумський завод Selmi, який збанкрутував після приватизації росіянами, продали на аукціоні за 19 млн гривень

Майно підприємства викупила київська компанія "Луксор лімітед".

​Сумський завод Selmi, який збанкрутував після приватизації росіянами, продали на аукціоні за 19 млн гривень
Фото: prozorro.sale

Арбітражний керуючий продав майно колишнього сумського заводу електронних мікроскопів Selmi, який збанкрутував після приватизації російським виробничим об’єднанням "Електрохімічний завод", що входить до російської державної монопольної корпорації "Росатом".

Про це повідомляється на сайті Prozorro.Продажі.

Selmi - це спадкоємець відомого в радянські часи виробничого об’єднання "Електрон". Воно спеціалізувалось на виготовленні високотехнологічної апаратури, виробляло мас-спектрометри, електронні мікроскопи, електронно-променеву зварювальну апаратуру, вакуумну техніку.

В ході приватизації заводу у 1994-2001 роках контрольний пакет акцій перейшов до російського ВО "Електрохімічний завод", після чого підприємство почало занепадати.

У 2009 році воно припинило роботу, а у 2010 році було відкрито справу про банкрутство. Підприємство намагались врятувати протягом семи років, але зробити цього не вдалося. У грудні 2017 року Господарський суд Сумської області визнав Selmi банкрутом, його майно виставили на продаж.

На початку 2022 року відбувся аукціон, в рамках якого майно підприємства за 19 млн гривень придбало зареєстроване у Києві ТОВ "Луксор лімітед", яке було єдиним учасником аукціоном. За даними аналітичної системи YouControl, компанія належить українцям Олегу Долкозвягу і Дмитру Таубіну та поляку Ярославу Ввєденському.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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