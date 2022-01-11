Віцеголова ФРС оголосив про відставку після скандалу з торгівлею акціями

Минулого тижня стало відомо про підозрілу угоду, яку він здійснив два роки тому.

Віцеголова Федеральної резервної системи США Річард Кларіда оголосив про дострокову відставку. Термін його повноважень спливав у кінці цього місяця, але він піде з посади уже цієї п'ятниці, 14 січня.

Про це повідомляється на сайті ФРС.

Несподіване звільнення Кларіди пов'язане зі скандалом щодо можливого використання інсайдерської інформації під час торгівлі акціями, вказує New York Times.

Минулого тижня стало відомо, що на початку пандемії у лютому 2020 року Кларіда продав частину своїх акцій на суму не менше 1 млн доларів, а за кілька днів, як з'ясувалося тепер, викупив їх назад.

Викуп відбувся напередодні ухвалення рішення ФРС щодо екстрених заходів з підтримки фондового ринку, що ставить під сумнів пояснення Кларіди, нібито ці угоди були плановим ребалансуванням інвестиційного портфелю.

Кларіда став уже третім високопоставленим чиновником ФРС, який звільнився за останній час через свою торговельну активність. Ерік Розенгрен і Роберт Каплан, які очолювали два регіональні відділення банку у Далласі і Бостоні, пішли у відставку у вересні після того, як з'ясувалося, що вони часто купували та продавали окремі акції, а також володіли частками у кількох інвестиційних фондах.

Після цього голова ФРС Джером Пауелл оголосив про введення нових правил інвестування для високопосадовців, у тому числі про заборону купівлі або продажу цінних паперів у періоди ринкового стресу.

Нагадаємо, що у листопаді 2022 рок президент США Джо Байдена номінував керівника ФРС Джерома Пауелла на другий чотирирічний термін, а замість Кларіди запропонував призначити Лейл Брейнард.

Їхні кандидатури має затвердити Сента, який контролюється демократами.