На Чернігівщині цього року повністю відновлять трасу Н-07

На кінець 2021 року дорожники вже відремонтували 102,2 км дороги.

Цього року за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» в межах Чернігівської області продовжать ремонт дороги національного значення Н-07 Київ - Суми – Юнаківка. Таким чином, планується завершити відновлення усіх 143 км цієї траси на Чернігівщині, повідомила пресслужба Чернігівської ОДА.

На кінець 2021 року дорожники вже відремонтували 102,2 км дороги.

Роботи проходять в рамках державного інвестиційного проєкту «Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ - Суми - Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог».

Траса Н-07 поєднує південь Чернігівщини з Київщиною та Сумщиною.

«У процесі капітального ремонту траса, побудована у 1965-1980 роках, приводиться у відповідність до сучасних параметрів навантаження та безпеки руху. Так, розбиті бетонні плити та чорнощебеневе покриття замінюється на асфальтобетон. Повністю замінюється конструктив. Він посилений та витриваліший», - розповіли в ОДА.

Проїзну частину дорожники укріплюють з обох сторін ще на пів метра по типу основного покриття, роблять водовідвід, укріплюють узбіччя. Також встановлюють технічні засоби безпеки дорожнього руху, металеве бар’єрне огородження, дорожні знаки, напрямні стовпчики, наносять дорожню розмітку з холодного пластику.

Уздовж траси облаштовуються місця зупинки транспорту, в населених пунктах — пішохідні зони та освітлення. Також ремонт дороги передбачає реконструкцію мостів, багато з яких не відповідають сучасним нормам.

Як раніше повідомив Президент Володимир Зеленський, в рамках ініційованої ним програми «Велике будівництво» вже відновили та збудували 14 тисяч кілометрів доріг.