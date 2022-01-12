Кабмін обмежив торговельну надбавку на соціальні продукти

Гречка, цукор, молоко, олія і яйця знову потрапили під державне регулювання.

Кабінет міністрів вирішив обмежити торговельну надбавку на низку соціальних продуктів: гречку, цукор, борошно, макарони, молоко, масло, олію, яйця, курятину.

Відповідні зміни внесено до "карантинної" постанови №1236 на засіданні уряду в середу.

Вони передбачають, що на період дії карантину граничний рівень торговельної надбавки не має перевищувати 10% від оптово-відпускної ціни.

У кінці грудня аналогічну роздрібну націнку ввели на хліб та батон, а у травні під регулювання цін потрапили нафтопродукти - бензин і дизельне пальне.

Уряд пояснив своє рішення стрімким подорожчанням продуктів. За останній рік ціни на них виросли на десятки відсотків, зокрема:

гречана крупа - на 23,8% (+8,9 грн)

цукор - на 34,9% (+7,3 грн)

пшеничне борошно - на 15,4% (+1,96 грн)

макаронні вироби - на 18,4% (+3,72 грн)

молоко - на 9,2% (+2,36 грн)

соняшникова олія - на 48% (+20,25 грн)

яйця - на 11,5% (+3,15 грн)

птиця - на 26,9% (+15,06 грн)

вершкове масло - на 12,3% (+5,46 грн)

Нагадаємо, що раніше для стримування цін уряд вирішив обмежити вартість газу для виробників. Заради цього газовидобувні компанії зобов'язали до кінця квітня продавати 20% свого газу на біржі. За оцінкою Міністерства економіки, у січні цей обсяг становитиме близько 80 мільйонів кубометрів.

При цьому в Офісі президента не виключають, що для мінімізації для мінімізації цінового шоку доведеться запроваджувати продуктові картки на кшталт американських продуктових чеків (food stamps).

Державне регулювання цін на продукти харчування в Україні не діяло з 2016 року.