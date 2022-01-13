Світовий ринок ПК у 2021 році виріс на 15%

Особливо вдалим видався рік для Apple.

Світовий ринок персональних комп'ютерів демонструє стрімке зростання другий рік підряд. За даними аналітичних компаній Canalys та International Data Corporation, у 2021 році поставки ПК, які включають десктопи, ноутбуки та робочі станції, підскочили майже не 15%.

Загальна кількість проданих ПК у 2021 році перевищила 340 мільйонів одиниць

Особливо вдалим видався рік для Apple. Їхні поставки виросли більше ніж на 20% за рік.

При цьому найбільшу частку на ринку ПК зберігаються Lenovo, HP та Dell. Вони продемонстрували скромніший ріст, але все одно зберігаються значний відрив від Apple та Acer.

Аналітики прогнозують що 2022 рік також буде хорошим для ринку ПК. Віддалена робота все ще залишається актуальною для третього року пандемії, а тому потреба в потужних ПК зберігатиметься. Зараз нормально стало мати мінімум два ПК в сім'ї.

Нагадаємо, що зростання ринку ПК почалося у 2020 році, коли через пандемію працівники масово почали переходити на віддалену роботу.