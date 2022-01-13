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Україна започатковує системну співпрацю з американськими компаніями у сфері ОПК, - Міноборони

Українська сторона запросила американських партнерів відвідати Україну, щоб ознайомитися з виробничими майданчиками на своїй території.

Україна започатковує системну співпрацю з американськими компаніями у сфері ОПК, - Міноборони
Фото: EPA/UPG

Між профільними українськими відомствами та провідними компаніями оборонно-промислового комплексу США 12 січня відбулася установча зустріч з метою налагодження постійної взаємодії. 

Як зазначає пресслужба Міноборони, метою зустрічі є забезпечення української армії високотехнологічними видами озброєння та військової техніки, а також розвитку українського ОПК за рахунок партнерства.

За інформацією міністерства, у зустрічі взяли участь голова Міноборони Олексій Резніков, Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Павло Рябікін, посол України у США Оксана Маркарова, а також представники понад 30 американських корпорацій, які спеціалізуються на пріоритетних для оборонного сектору України напрямках виробництва.

Серед іншого, обговорювалися актуальні потреби Збройних Сил України, зокрема, щодо систем зв’язку, управління та автоматизації, аерокосмічних систем, систем ППО/ПРО, ракетного озброєння, спеціалізованих видів боєприпасів, рішень для військово-морських сил, технічної розвідки та РЕБ тощо.

«Це перша зустріч у подібному форматі. Вона була дуже продуктивною. Ми з колегою-міністром Павлом Рябікіним ознайомили представників американських корпорацій з планами наших відомств і потенційними можливостями для співпраці. Це один з конкретних напрямків розвитку стратегічного партнерства з США», - сказав за підсумками зустрічі Міністр оборони Олексій Резніков.

Міністр зазначив, що "побачив спільне зацікавлення у створенні постійно діючої платформи для комунікації, щоб налагодити прямий діалог з фахівцями". 

"Ми запросили американських партнерів відвідати Україну, щоб ознайомитися з нашими виробничими майданчиками, які можуть в подальшому виконувати завдання з локалізації", - зазначив міністр.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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