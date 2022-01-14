Tesla відклала початок виробництва Cybertruck на 2023 рік

Компанія готує зміни до моделі, щоб виділятися на фоні конкурентів.

Американський виробник електромобілів Tesla відклала початок виробництва пікапа Cybertruck на перший квартал 2023 року. Раніше очікувалось, що автомобіль стане на конвеєр ще у кінці 2022 року.

Про це повідомило агентство Reuters.

Мільярдер Ілон Маск представив Cybertruck ще у листопаді 2019 року. Станом на минуле літо кількість передзамовлень пікапа перевищило 1,2 млн.

Співрозмовник Reuters розказав, що компанія відклала виробництво тому, що міняє характеристики та функціональні можливості свого автомобіля. Начебто Tesla хоче зробити Cybertruck більш привабливим на фоні конкурентів - таких як Ford F-150 Lightning чи Rivian R1T.

Виробництво Cybertruck буде здійснюватися на заводі Tesla в Техасі.

Вартість Cybertruck невідома. Раніше на сайті компанії вказувалося, що пікап буде поставлятися в трьох комплектаціях - за ціною від 39,9 тис. до 69,9 тис. доларів. Восени 2021 року цю інформацію прибрали.