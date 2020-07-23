Tesla будує новий завод у Техасі

Компанія заявила про четвертий поспіль прибутковий квартал.

Компанія Tesla відкриє новий складальний завод у районі міста Остін, штат Техас (США). Про це повідомив голова компанії Ілон Маск, пише "Укрінформ" з посиланням на AP.

За його словами, на новому заводі виготовлятимуть Cybertruck, а також позашляховик Model Y.

Tesla заявила про четвертий поспіль прибутковий квартал - у другому кварталі 2020 року автоконцерн отримав прибуток у розмірі $104 млн.

Раніше Ілон Маск повідомив про плани перенести штаб-квартиру Tesla з Каліфорнії в інший штат - Техас або Неваду.

Нагадаємо, на початку січня американський підприємець, винахідник і мільярдер, голова компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск відкрив новий завод електромобілів Tesla в Шанхаї. У березні минулого року Китай надав компанії Tesla кредит на $521 млн на будівництво заводу в Шанхаї.