​Верховний суд США заблокував вимогу Байдена про обов'язкову вакцинацію в великих компаніях

Консервативна більшість суду вирішила, що Управління з охорони праці перевищило свої повноваження.

Верховний суд США заблокував вимогу адміністрації Джо Байдена, яка наказувала приватним компаніям з кількістю працівників більше 100 осіб забезпечити вакцинацію персоналу або регулярне тестування на коронавірус.

За таке рішення проголосували усі шестеро консервативних суддів, тоді як троє ліберальних підтримували обов'язкову вакцинацію, пише Wall Street Journal.

Суд дійшов висновку, що Білий дім делегував контроль над життєвими умовами 84 мільйонів американців Управлінню з охорони праці (OSHA), у якого не було повноважень ухвалювати такий акт.

Водночас вимогу щодо обов'язкової вакцинації медичних працівників суд залишив чинною. Крім трьох ліберальних суддів, за це проголосували консерватори Джон Робертс і Бретт Кавано.

Байден відреагував на рішення суду письмовою заявою, у якій сказано, що обов'язкова вакцинація медиків рятуватиме життя людей. При цьому він висловив розчарування скасуванням мандату щодо вакцинації у великих компаніях. За його словами, ця вимога базувалася на здоровому глузді, наукових даних та законодавстві США.

"Тепер штати та окремі роботодавці мають ухвалювати рішення про те, як зробити робочі місця максимально безпечними", - наголосив він. Байден закликав приватні компанії "приєднатися до тих, хто вже запровадив подібні заходи, а це третина компаній Fortune 100".

Нагадаємо, що рішення Верховного суду ухвалене в розпал хвилі омікрону, який уже витіснив попередній штам дельта у США.

Обов'язкова вакцинація у великих компаніях мала набрати чинності цього тижня.