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Міноборони Росії оголосило раптову перевірку бойової готовності у Східному військовому окрузі

Саме з цього округу останніми тижнями масово переправляли техніку. 

Міноборони Росії оголосило раптову перевірку бойової готовності у Східному військовому окрузі
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу з президентом РФ Володимиром Путіним
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони Росії оголосило раптову перевірку боєготовності військ у Східному військовому окрузі зі штабом у Харабровську.

Перевірка проводиться "у межах підготовки до проведення стратегічного командно-штабного навчання "Схід-2022", пише "Дождь".

Міноборони стверджує, що "заходи дозволять оцінити готовність військ Східного військового округу до виконання завдань після перегрупування на більші дистанції територією Російської Федерації".

Війська мають "здійснити марші комбінованим способом на незнайомі полігони, розташовані на значному віддаленні від пунктів постійної дислокації, для виконання учбово-бойових завдань".

Мапа військових округів Росії
Фото: смотрим
Мапа військових округів Росії

Нагадаємо, що січня аналітики Conflict Intelligence Team повідомили, що останніми тижнями на Далекому сході (тобто саме у Східному військовому окрузі) масово на потягах передислоковують військові машини і озброєння, в тому числі танки і "Гради". Кінцевий пункт призначення техніки невідомий.

Зокрема, передислокація відбувалась з бази 5-ої окремої танкової бригади, яка активно вела бої проти України в районі Дебальцева в 2015 році.

За оцінкою секретаря РНБО Олексія Данілова, зараз прямої загрози нового вторгнення Росії немає, але вона може це зробити, якщо їй вдастся дестабілізувати ситуації всередині України. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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