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З бази 5-ої танкової бригади в Улан-Уде на потягах масово відправляють військові машини і озброєння, – CIT

Кінцевий пункт призначення лишається невідомим, а російські спецслужби приховують дані про передислокацію. 

В останні тижня Росія переміщає військову техніку з Далекого Сходу, зокрема бази 5-ої окремої танкової бригади, яка активно вела бої проти України в районі Дебальцева в 2015 році.

Перекидання техніки на захід підтверджується численними фото і відео, знятими очевидцями, повідомили в Twitter Conflict Intelligence Team (СІТ) – обʼєднання незалежних журналістів та дослідників. 

"Кінцевий пункт призначення цих машин поки невідомий, як і дата та масштаб можливої операції Росії проти неокупованої частини України", – заявили журналісти. 

Фото: CIT

Вони припускають, що РФ також може перекинути своїх десантників, відправлених у межах ОДКБ в Казахстан, саме до України. 

"Відео, зняті з самих поїздів, дозволяють припустити, що принаймні якийсь персонал рухається разом з транспортними засобами. Російські спецслужби намагаються приховати ці поїзди з відкритих баз даних, але непрямі дані вказують на відправку з баз усіх чотирьох армій Східного військового округу Росії", – стверджують у CIT.

Журналісти також заявили, що їм вдалося знайти близько 30 відео, знятих у Східному Сибіру та на Далекому Сході. Автори роликів стверджують, що бачили подібні потяги по кілька за тиждень, а то і день. 

Зокрема, переміщають вантажівки, танки, бойові машини піхоти, системи залпового вогню "Гради" та "Урагани". 

"Крім того, на відео з Новосибірська ми помітили йомвірно ЗРК "Тор" чи зенітну самохідну установку "Шилка", – додали журналісти

Крім Улан-Уде, техніку перекидають з Борзя (Забайкалля), Білогорська (Амурська область), Уссурійська (приморськимй край). 

5-та окрема гвардійська танков Тацинська Червонного прапора ордена Суворова бригада дислокується в Улан-Уде (Бурятія). Зʼєднання бригали брали участь у боях під Дебальцевим і Вуглегірськом. 

Днями газета New York Times оприлюднила матеріал про те, що останніми тижнями кількість російських військ на кордоні з Україною залишалася стабільною, незважаючи на прогнози американської розвідки про зростання. Але американські чиновники кажуть, що президент Росії Володимир Путін почав вживати заходів для переміщення військових гелікоптерів, а це може означати, що планування нападу триває.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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