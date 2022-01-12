Міноборони Вірменії та Азербайджану повідомили про бої на кордоні 11 січня

Вірменська сторона заявила про трьох загиблих, азербайджанська - про одного бійця, який став шехідом.

Міністерство оборони Вірменії повідомило про загибель трьох військовослужбовців на кордоні з Азербайджаном.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу відомства.

"Загинув рядовий Ваан Бабаян (2003 р. н.)", - йдеться у повідомленні.

Раніше, 11 січня, міноборони Вірменії повідомило про поранення трьох військовослужбовців. У Єревані також заявили, що військові Азербайджану відкрили вогонь у напрямку вірменських позицій, розташованих на східному напрямку кордону, із застосуванням артилерійських засобів та безпілотних літальних апаратів.

Міноборони Азербайджану також повідомило про загострення ситуації на вірменсько-азербайджанському кордоні та загибель свого військового на кордоні.

"Військовослужбовець Азербайджанської Армії став шехідом. Внаслідок провокації, скоєної збройними силами Вірменії у Кяльбаджарському напрямку азербайджано-вірменського державного кордону опівдні 11 січня, загинув військовослужбовець надстрокової військової служби солдатів Назаров Аяз Азер оглу. ерівництво Міністерства оборони висловлює глибокі співчуття рідним та близьким шехіду! Внаслідок відповідних заходів, вжитих підрозділами Азербайджанської Армії, противник був пригнічений", - йдеться в повідомленні.

Міноборони наголосило, що "вся відповідальність за напруженість (на кордоні, ред.) лежить на військово-політичному керівництві Вірменії".

Нагадаємо, в 2020 році між Азербайджаном та Вірменією відбулась війна, в ході якої Азербайджан повернув собі значну частину територій Нагірного Карабаху, окупованих Вірменією в 90-х, та почав активно їх відбудовувати. Зокрема, місто Шуша оголосили культурною столицею Азербайджану, а між Фізулі і Шуша почали будувати так звану "дорогу перемоги".