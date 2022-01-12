США спільно з ЄС готують для Росії "дуже болючі" санкції у разі військової ескалації

"США і Європа мають спільне розуміння того, яких фінансових санкцій треба буде вжити проти Росії".

США мають домовленості із союзниками в Європі щодо підготовки пакета "дуже болючих" санкцій проти Росії у разі подальшої військової ескалації.

Про це заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила під час брифінгу у Вашингтоні.

"Ми дуже впевнені в консультаціях, які ми проводимо з нашими союзниками та партнерами. Ми працюємо над цим близько двох з половиною місяців на всіх рівнях - починаючи від президента", - сказала Нуланд.

За її словами, США і Європа мають спільне розуміння того, яких фінансових санкцій треба буде вжити проти Росії. Крім того, обговорюються експортні обмеження, "які матимуть болючий вплив на Росію".

"Сполучені Штати можуть вжити свій набір заходів, Європа та інші союзники можуть зробити паралельні кроки, які будуть трохи інакшими, але також болючими для Росії", - зазначила представниця Держдепу.

10 січня у Женеві завершилася зустріч представників США і Росії, на якій говорили про стратегічну стабільність і висунуті Кремлем "гарантії безпеки". Переговори тривали близько семи з половиною годин. Делегація США під час зустрічі відкинула будь-які можливості згортання політики відкритих дверей НАТО для інших країн, зокрема для України.

РФ намагається просунути свої "гарантії безпеки", що передбачають юридичні гарантії заборони на прийняття до НАТО України та інших країн на сході Європи. Також Росія вимагає відмову від будь-якої військової діяльності в Україні й інших країнах Східної Європи, на Закавказзі, у Центральній Азії.

НАТО і держави-члени відкидають можливість Росії диктувати, хто може чи не може долучитися до Альянсу.

Відповідні перемовини з Росією – тільки перший раунд у намаганнях домовитися з Москвою про зниження напруженості в Україні та біля її кордонів. На 12 січня заплановане засідання Ради Росія-НАТО, а на цей четвер – засідання Постійної ради ОБСЄ.