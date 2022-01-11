Кулеба та Блінкен обговорили заходи стримування Росії від подальшої агресії

Блінкен поділився з Кулебою змістом обговорення між російською та американською делегаціями в Женеві 10 січня.

Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої сторони узгодили подальші кроки України та США, зокрема з огляду на наступні дипломатичні контакти із Російською Федерацією в форматі Ради НАТО-Росія та Постійної ради ОБСЄ.

Як зазначає пресслужба МЗС України, Ентоні Блінкен поділився з Дмитром Кулебою змістом обговорення між російською та американською делегаціями в Женеві 10 січня. Сторони наголосили на взаємній відданості дипломатичному принципу "Жодних домовленостей щодо України без України".

"Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен обговорили подальше втілення комплексного пакету стримування Росії від подальшої агресії, зокрема жорсткі економічні санкції проти РФ та практичне зміцнення обороноздатності Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

У дипломатичному відомстві зазначили, що держсекретар підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України. Дмитро Кулеба висловив вдячність США за підтримку та відзначив єдність позицій Києва та Вашингтона на тлі російських погроз і ультиматумів.

За словами Кулеби, Україна продовжує активно працювати над консолідацією партнерів на тлі загрози подальшої російської агресії, а США залишаються безпековим партнером номер один нашої держави.

"Завдяки активній дипломатичній роботі Україна має потужну міжнародну підтримку. Серед наших партнерів зростає розуміння, що євроатлантичний простір буде в безпеці лише тоді, коли Україна буде в безпеці. Ми разом активно втілюємо цю безпекову формулу. Переговори в Женеві довели, що наша сила полягає в єдності та узгодженості позицій на тлі російських ультиматумів", - наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, вчора в Женеві пройшли більш ніж семигодинні переговори представників США і Росії. Росія не дала прямої відповіді на заклики до деескалації на кордоні з Україною, натомість продовжила вимагати, щоб Україна ніколи не могла стати членом НАТО.

Штати, як і раніше, відповіли на це, що відкидають згортання політики відкритих дверей Альянсу.

Женевській саміт США і Росії – тільки перший раунд у намаганнях домовитися з Москвою про зниження напруженості в Україні та біля її кордонів. На 12 січня заплановане засідання Ради Росія-НАТО, а на цей четвер – засідання Постійної ради ОБСЄ.