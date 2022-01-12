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Боррель: Росія намагається розколоти Захід, ігноруючи ЄС у переговорах щодо України

Глава дипломатії ЄС впевнений, що Сполучені Штати "не гратимуть у цю гру".

Боррель: Росія намагається розколоти Захід, ігноруючи ЄС у переговорах щодо України
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

Росія намагається розколоти Захід, прагнучи обійтися без Євросоюзу у своїх переговорах із США та НАТО з українського питання. Про це високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив в інтерв'ю газеті Ouest-France.

"Але у мене є впевненість, що Сполучені Штати не гратимуть у цю гру. Американський держсекретар Ентоні Блінкен мені дуже ясно сказав, що нічого не обговорюватиметься або погоджуватиметься без участі європейців. Якщо будуть переговори, ми візьмемо в них участь", - наводить слова голови дипломатії ЄС “Інтерфакс-Україна”.

Нагадаємо, 4 січня Боррель відвідав Україну з візитом. Ця поїздка стала першою для нього у 2022 році. 5 січня разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою він відвідав лінію зіткнення в Станиці Луганській.

В інтерв'ю німецькому виданню Die Welt Боррель заявив про бажання Євросоюзу брати участь у перемовинах США та РФ щодо безпеки. Глава дипломатії Європейського Союзу бачить загрозу європейській безпеці і вважає, що Москва навмисно ігнорує Брюссель під час обговорення цього питання.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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