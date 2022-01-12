​Прем'єр Британії виступить перед парламентом через скандал з "локдаунною" вечіркою

Британські ЗМІ пишуть, що якщо Джонсон не вирішить цю проблему, то "його позиція може стати хиткою".

Прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону доведеться захищати своє крісло у парламенті після того, як стало відомо, що в його резиденції під час локдауну відбулася вечірка.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Опозиційні законодавці закликали Джонсона піти у відставку. Крім того, деякі члени його Консервативної партії заявили, що він повинен піти з посади, якщо буде виявлено, що він порушив суворі заходи, запроваджені його урядом.

"Він повинен бути чесним. Зазвичай я вважаю, що варто вибачитися, і це вирішить проблему. Так більше продовжуватися не може", – зазначив один з високопоставлених депутатів від консерваторів.

Сьогодні Джонсон має виступити перед парламентом. Єдине запитання, яке цікавить депутатів, чи був він на вечірці. Британські ЗМІ, у тому числі ті, які зазвичай дуже прихильно ставляться до Джонсона, попереджають, що якщо він не вирішить цю проблему, то "його позиція може стати хиткою".

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ оприлюднили електронні листи від головного особистого секретаря Джонсона – Мартіна Рейнольдса – в який він запрошував більше 100 колег на "соціально віддалені напої в саду номер 10" на 20 травня 2020. У той час в Англії діяли суворі карантинні обмеження.

Це не перший скандал через заходи на Даунінг-стріт під час карантинних обмежень. У грудні поширилося відео, де співробітники канцелярії прем'єр-міністра Великобританії жартують про Різдвяну вечірку, яка нібито пройшла під час локдауну в грудні 2020 року.

Джонсон вибачився за відео та розпорядився провести внутрішнє розслідування.

Нагадаємо, що Британія була одним із центрів пандемії в Європі. Перший локдаун було введено 23 березня – пізніше, ніж в Україні, де було набагато менше виявлених хворих. Спочатку Джонсон вважав, що населення має перехворіти, щоб досягти колективного імунітету.