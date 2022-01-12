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США й надалі радять американцям уникати подорожей до України через Росію

Повідомлення про подальшу незвичайну військову активність Росії поблизу кордонів України та в окупованому Криму продовжуються.

США й надалі радять американцям уникати подорожей до України через Росію
Фото: Council on Foreign Relations

Державний департамент США продовжує радити громадянам Сполучених Штатів переглянути плани подорожей до України через посилення загроз з боку Росії.

Відповідне повідомлення сьогодні розміщено посольством США в Україні.

"Держдепартамент продовжує радити громадянам США переглянути поїздки в Україну через посилення загроз з боку Росії", - йдеться у повідомленні. 

Громадянам США також нагадують, що повідомлення про подальшу незвичайну військову активність Росії поблизу кордонів України та в окупованому Криму продовжуються, а безпекові умови можуть змінитися без попередження.

Наприкінці листопада Посольство США в Україні в рекомендаціях щодо подорожей вже попереджало американців про "незвичайну військову активність" Росії поблизу кордонів України та в окупованому Криму.

Головне управління розвідки у листопаді 2021-го оцінило чисельність військ на кордонах у понад 92 тисячі військових, секретар РНБО України Олексій Данілов – у 122 тисячі на відстані 200 км та ще 143,5 тисячі – на відстані 400 км від кордонів.

Днями газета New York Times оприлюднила матеріал про те, що останніми тижнями кількість російських військ на кордоні з Україною залишалася стабільною, незважаючи на прогнози американської розвідки про зростання. Але американські чиновники кажуть, що президент Росії Володимир Путін почав вживати заходів для переміщення військових гелікоптерів, а це може означати, що планування нападу триває.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман за підсумками зустрічі Ради Росія–НАТО заявила, що з боку Росії не пролунало обіцянки про деескалацію, та водночас не було й заяв від неї про те, що її не буде.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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