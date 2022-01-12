Суд у США відхилив клопотання принца Ендрю щодо закриття справи про сексуальне насильство

Суддя вважає, що потрібно детальніше вивчити, чи поширюється мирова угода Джуффре і фінансиста Джефрі Ептшейна на звинувачення проти принца.

Суд у США відхилив клопотання британського принца Ендрю щодо закриття справи за позовом американки Вірджинії Джуффре, в якому вона звинувачувала члена королівської родини в сексуальному насильстві, що нібито мало місце понад 20 років тому.

Окружний суддя Льюїс Каплан у рішенні суду постановив, що передчасно розглядати спроби принца поставити під сумнів звинувачення Джуффре, хоча він зможе зробити це під час судових засідань, пише Reuters.

Суддя вважає, що потрібно детальніше вивчити, чи поширюється мирова угода Джуффре і фінансиста Джефрі Ептшейна, укладена в 2009 році, на звинувачення проти принца. Мова йде про підписаний у Флориді документ, згідно з яким Ептшейн сплатив Джуффре $500 000 за припинення її позову проти нього та згоду не подавати до суду на інших "потенційних відповідачів".

В цій угоді імʼя принца Ендрю не згадується, але його адвокати кажуть, що вона означає неможливість Джуффре подати до нього до суду.

Юристи Джуффре натомість заявили, що флоридська мирова угода 2009 року не стосується її справи проти принца, в якій йдеться про сексуальне насильство в Нью-Йорку, Лондоні та на Віргінських островах.

У позові від 2009 року представники Джуффре стверджували, що в підлітковому віці дівчина була втягнувати в сексуальну експлуатацію у Флориді. Справа до суду не дійшла саме через те, що Ептшейн заплатив дівчині пів мільйона доларів. Угода була конфіденційною і оприлюднена тільки зараз через справу принца Ендрю.

Трактування цього документу було вирішальним у тому, чи можуть визнати принца Ендрю причетним до злочину.

Нагадаємо, позов проти Ендрю за звинуваченням у зґвалтуванні Джуффре подала в серпні 2021 року. Дівчина стверджувала, що фінансист Джеффрі Епштейн познайомив її з принцом у 2001 році, коли їй було 17. Позов було подано відповідно до американського закону про дітей-жертв, який дозволяє жертвам жорстокого поводження з дітьми подавати до суду на ймовірних насильників навіть після десятки років з моменту злочину. Того тижня, коли було зареєстровано позов, збігав термін їх подачі.

За словами Джуффре, принц її побив і зґвалтував, також сексуальне насильство над нею чинив сам Епштейн. Жінка вимагає компенсації моральної і матеріальної шкоди.

Джуффре раніше публічно звинувачувала принца Ендрю в насильстві, однак без судових позовів. Принц в інтерв'ю 2019 року говорив, що не пам'ятає такої жінки і категорично заперечував насильство над нею.

Другий син королеви Єлизавети є одним із найвідоміших людей, пов'язаних з Джеффрі Епштейном. Американський фінансист у липні 2019 року був звинувачений у сексуальній експлуатації десятків жінок і дівчат, наймолодшим з яких було по 14 років.

Епштейна вперше звинуватили в сексуальній експлуатації дітей ще 2005 року, але завдяки угоді зі слідством він отримав лише півтора року ув'язнення й вийшов на волю умовно-достроково. Після цього він був знову заарештований як правопорушник, який чинив сексуальні злочини.

Принцу Ендрю закидають саме те, що він продовжував дружити з Епштейном у 2010 році, після того як суд визнав того винним у втягненні дівчат у проституцію.

У 2019 справу проти Епштейна відновили, він був заарештований. Епштейн наклав на себе руки у в'язниці в серпні 2019 року. З фонду компенсацій жертвам Епштейна було сплачено більш ніж 121 млн доларів, їх отримали приблизно 138 людей.

У грудні 2021 колегія присяжних суду в Нью-Йорку визнала британську світську левицю, подругу покійного американського фінансиста Джеффрі Епштейна – Гезлейн Максвелл – винною в розбещенні неповнолітніх. Їй загрожує до 65 років обмеження волі.