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Естонія збирається поставити Україні найсучасніший польовий шпиталь

Особливість полягає у тому, що його можна запакувати та розпакувати за годину. 

Естонія збирається поставити Україні найсучасніший польовий шпиталь
Каімо Кууск і Володимир Зеленський
Фото: Wiki

Естонія готова поставити найсучасніший польовий шпиталь для потреб ЗСУ на Сході України. Про це посол Естонії Каімо Кууск повідомив у ефірі каналу "Україна 24".

"Ми в Естонії можемо також привести вам трохи зброї, але, наприклад, разом з Німеччиною досить скоро ми привеземо в Україну найсучасніший польовий шпиталь у світі", – зазначив він.

Ці госпіталі виробляються у Естонії і фінансуються Німеччиною.

"А ми, естонці, також навчимо ваших військових лікарів використовувати їх. Особливість цього шпиталю, що відрізняє від польових лікарень на ринку, полягає в тому, що ви можете розпакувати і запакувати його за годину", – додав він. 

Нагадаємо, Міністерство оборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети "Джавелін" і 122-міліметрові гаубиці. Перед ухваленням остаточного рішення Естонія має отримати погодження від країни походження ракет – США, а також від колишніх власників гаубиць – Фінляндії та Німеччини.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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