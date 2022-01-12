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Партнери України домовляються, щоб виступити єдиним фронтом проти провокацій РФ, Трюдо

"Будь-яке військове вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки".

Партнери України домовляються, щоб виступити єдиним фронтом проти провокацій РФ, Трюдо

За підсумками телефонної розмови з Володимиром Зеленським Джастін Трюдо зазначив, що Канада непохитно підтримує Україну перед загрозою ймовірного загострення російської агресії.

Ппро це повідомили в офісі глави уряду Канади, передає "Укрінформ".

“Прем’єр-міністр підтвердив непохитну підтримку Канадою суверенітету й територіальної цілісності України, наголосивши, що будь-яке військове вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки, в тому числі координовані санкції. Він зазначив, що партнери України домовляються про те, аби виступати єдиним фронтом проти російських провокацій”, - йдеться в повідомленні.

В офісі Трюдо додали, що лідери двох держав також обговорили важливість економічних та судових реформ в Україні "для підтримання миру й процвітання в країні”.

"Президент та прем’єр-міністр говорили про катастрофу літака МАУ рейсу 752 та про свою рішучість продовжити вимагати справедливості від Ірану для жертв трагедії", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Зеленський провів телефонну розмову з Трюдо у вівторок, 11 січня. В Офісі прездента повідомили, що Зеленський запропонував оновити декларацію про особливе партнерство між Україною та Канадою . Він також запросив Трюдо відвідати Україну цього рокую

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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