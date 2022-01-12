В Брюсселі розпочалося засідання Ради НАТО-Росія

В Брюсселі розпочинається засідання Ради НАТО-Росія. Російську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ Олександр Грушко.

Фото: Twitter Yens Stoltenberg Перемовини НАТО-Росія в Брюсселі

Головує на засідання генеральний секретар Єнс Столтенберг, також присутні представники всіх 30 країн-членів блоку. США представляє заступниця держсекретаря Венді Шерман, яка вже брала участь у переговорах з росіянами в Женеві, що пройшли два дні тому. Брифінг генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга після завершення перемовин планується на 14:30, йдеться на сайті Альянсу.

"Рада НАТО-Росія зустрічається 12 січня для вирішення проблеми європейської безпеки, особливо ситуації в та навколо України, а також скорочення військової активності, задля прозорості та зниження ризиків. Після незаконної анексії Росією Криму в 2014 році та тривалої дестабілізації на сході України Альянс призупинив всю практичну співпрацю (з РФ – Ред.), але залишився відкритим до діалогу", – йдеться у відеоролику НАТО, опублікованому до перемовин.

Остання зустріч у форматі Росія – НАТО пройшла 5 липня 2019 року. Відновити перемовини в цьому форматі вирішили на тлі стягнення Росією військ і техніки до кордонів України та висунення росіянами ультиматумів щодо нерозширення блоку на схід.

Кремль вимагає юридичних гарантій, що держави Східної Європи ніколи не зможуть стати членами Альянсу. При цьому перемовник від Росії на саміті з США Сергій Рябков прямим текстом висунув вимогу ніколи не долучати до НАТО саме Україну.

Окрім цього, Кремль хоче зменшення кількості натівського озброєння в Європі.

Масштаби військових навчань і кількість техніки на континенті – те, що США і НАТО готові обговорювати, однак і Альянс загалом, і його країни-члени окремо відкидають можливість того, що Росія може диктувати, кого брати чи не брати до блоку. Вони наголошують: НАТО буде продовжувати політику відкритих дверей, а щодо України – тільки сама держава та 30 країн-членів блоку в праві вирішувати, чи долучати її до Альянсу.

Нагадаємо, що за два дні до засідання Ради НАТО-Росія засідала Комісія Україна-НАТО. З Єнсом Столтенбергом у Брюсселі зустрічалася віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтерграції Ольга Стефанішина.