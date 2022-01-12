У Греції схвалили четверту дозу вакцини від ковіду для людей з груп ризику

Отримати четвертий укол вакцини можна буде через 3-6 місяців після третьої дози.

У Греції схвалили застосування четвертої дози вакцини проти коронавірусу людям з ослабленим імунітетом. Відповідне рішення затвердив Національний комітет з вакцинації Греції, повідомляє Ekathimerini.

Зазначається, що четверту дозу вакцини отримають пацієнти із гематологічними та онкологічними захворюваннями, які перебувають на лікуванні.

Щеплення робитимуть також людям, які отримують імуносупресивні препарати, реципієнти трансплантата та пацієнти з ревматичними захворюваннями або нирковою недостатністю.

Ці групи людей зможуть отримати четвертий укол вакцини через 3-6 місяців після третьої дози.

Нагадаємо, першим про застосування четвертої дози вакцини від ковіду для людей з груп ризику оголосив Ізраїль. Додаткова доза передбачена для людей старше 60 років, медпрацівників та осіб з імунодефіцитом.