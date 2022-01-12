Заступниця держсекретаря США обговорила з представником ЄС ситуацію навколо України

Співрозмовники підкреслили, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме "масові наслідки та тяжкі витрати" для Росії.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман зустрілася з Генеральним секретарем Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно для обговорення військового нарощування Росії в Україні та навколо неї та пов’язані з цим дипломатичні зусилля, повідомила пресслужба ЄК.

"Генеральний секретар Санніно і заступник секретаря Шерман підтвердили, що ЄС і США разом виступають за спільні принципи та цінності. Вони підтвердили підтримку ЄС та США суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та наголосили на необхідності деескалації та повного виконання Мінських домовленостей для Росії", - йдеться у комюніке.

"Генеральний секретар Санніно та заступник секретаря Шерман підкреслили, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме масові наслідки та тяжкі витрати", - сказано в заяві.

Зазначається, що сторони обговорили двосторонні та багатосторонні дипломатичні відносини на основі пропозицій Російської Федерації щодо безпекових домовленостей в Європі. ЄС і США продовжують розвивати свою тісну співпрацю та координацію для протистояння спільним безпековим викликам.

"ЄС і США залишаються в тісних контактах і продовжують взаємодію на різних рівнях у рамках довготривалого партнерства та спільної прихильності трансатлантичній безпеці та співпраці", - повідомляє пресслужба ЄК.

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі відбулося засідання Ради Росія–НАТО. Переговори тривали близько чотирьох годин замість запланованих трьох. На перемовинах Росія озвучила свою вимогу гарантувати, що Альянс не прийматиме нових членів, зокрема й Україну. Блок цей ультиматум відхилив. НАТО також закликало Росію вивести свої військові сили з Грузії, України і Молдови, які були розміщенні там без запрошення влади держав і погодження з урядами.

Наступний раунд перемовин з росіянами пройде завтра у Відні в форматі засідання Постійної ради ОБСЄ.