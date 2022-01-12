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Дії Москви щодо України вирішать долю "Північного потоку-2", - Держдеп

"Дуже важко уявити, що газопроводом розпочнеться постачання газу або що його буде введено в експлуатацію, якщо Росія відновить свою агресію проти України".

Дії Москви щодо України вирішать долю "Північного потоку-2", - Держдеп
Заступник держсекретаря США Венді Шерман
Фото: EPA/UPG

Дії Москви щодо України відіграють вирішальну роль у долі газопроводу "Північний потік-2". Про це заявила журналістам заступниця державного секретаря США Венді Шерман після засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі.

"На наш погляд, дуже важко уявити, що газопроводом розпочнеться постачання газу або що його буде введено в експлуатацію, якщо Росія відновить свою агресію проти України", – наводить слова Шерман "Голос Америки".

Заступниця держсекретаря США також зазначила, що газопровід, який поки що не введений в експлуатацію, підриває енергетичну та національну безпеку "значної частини євроатлантичної спільноти".

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

Раніше голова держдепу Ентоні Блінкен висловив сумнів, що газопровід "Північний потік-2" запрацює, якщо Росія нападе на Україну.

Крім того, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що новий уряд ФРН готовий заблокувати "Північний потік-2" у разі, якщо Росія піде на нову агресію щодо України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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