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Канада запевнила Україну у непохитній підтримці на тлі російських погроз, - МЗС

Голови МЗС України та Канади обговорили, серед іншого, кроки задля стримування Росії від нової хвилі агресії в Європі.

Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Глава канадської дипломатії наголосила на неприйнятності вимог Росії щодо надання їй гарантій невступу України до НАТО. Вона підтвердила непохитну підтримку нашої держави на тлі російських погроз та нарощування російської військової присутності вздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Дмитро Кулеба та Мелані Жолі обговорили кроки задля стримування Росії від нової хвилі агресії в Європі, зокрема втілення болючого для Москви комплексного пакету стримування, який включає політичні, економічні та безпекові заходи. 

Міністр подякував колезі за зусилля Канади з консолідації міжнародної відповіді на агресивні дії Росії.

Окремою темою розмови став подальший розвиток співпраці України та Канади в сферах безпеки та оборони.

Міністри домовилися активізувати взаємодію задля притягнення Ірану до відповідальності за збиття літака PS752 та встановлення справедливості в цій трагедії.

Напередодні Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Під час неї сторони узгодили подальші кроки України та США, зокрема з огляду на наступні дипломатичні контакти із Російською Федерацією в форматі Ради НАТО-Росія та Постійної ради ОБСЄ. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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