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Генеральне консульство України у Вроцлаві почне працювати 17 січня

Воно стане п'ятим диппредставництвом України в Польщі.

Генеральне консульство України у Вроцлаві почне працювати 17 січня
Фото: facebook.com/UKRinWroclaw

З наступного понеділка, 17 січня, у Вроцлаві почне працювати генеральне консульство України.

Про це повідомляється у фейсбуці консульства, яке стане п'ятим дипломатичним представництвом України в Польщі.

На сьогодні там функціонує посольство у Варшаві, генконсульства у Кракові та Любліні, консульство у Гданську, а також 11 почесних консульств в різних регіонах країни.

"З 17 січня 2022 року Генеральне консульство України у Вроцлаві розпочинає прийом громадян у тестовому режимі. В межах існуючих можливостей на початковому етапі вчинятимуться консульські дії з питань громадянства, нотаріату, витребування документів. Категорії консульських послуг будуть поступово розширюватись по мірі підключення Генконсульства до відповідних державних реєстраційних систем", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що відкриття нового генерального консульства України у місті Вроцлаві анонсував у 2020 році президент Володимир Зеленський.

У березні 2021 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що консульство у Вроцлаві вже почали формувати, а жовтні було підписано угоду про передачу в користування приміщення для нього.

За даними мерії, у місті Вроцлаві проживають понад 100 тисяч громадян України.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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