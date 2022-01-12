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Порошенко повернеться в Україну вранці 17 січня на рейсі з Варшави

Нині він у Брюсселі. 

Порошенко повернеться в Україну вранці 17 січня на рейсі з Варшави
Фото: eurosolidarity.org

Підозрюваний у державній зраді пʼятий президент, нардеп Петро Порошенко повернеться до України вранці 17 січня рейсовим літаком із Варшави.

Про це "задля економії бюджетних коштів, які Банкова сьогодні витрачає на незаконне стеження за лідером опозиції" повідомили в пресслужбі партії "Європейська солідарність".

"Сьогодні лідер «Європейської Солідарності» працює в Брюсселі, де проводить важливі міжнародні зустрічі, в тому числі по лінії НАТО, на тлі підвищеної концентрації російських військ на кордоні з Україною і вторгнення росіян до Казахстану", – заявили і політсилі.

Сам Порошенко зазначив, що не радить владі лякати його арештом прямо в аеропорту.

"Я повертаюся 17 січня о 9 ранку", – зазначив політик.

Нагадаємо, Порошенко виїхав за кордон ще до офіційного оголошення підозри. Він заявив, що планує повернутися до України 17 січня. Порошенко хоче скористатися правом народного депутата на невідкладний прийом генерального прокурора. Ірина Венедіктова, як відомо, підозру Порошенку не підписувала, бо була у відпустці. Замість неї це зробив її заступник.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР і постачати його з підприємств у ОРДЛО. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною

6 січня Печерський райсуд арештував усе майно Порошенка, але що конкретно – стане відомо 14 січня, коли оприлюднять ухвалу

Іншими фігурантами справи є нардеп Віктор Медведчук і бізнесмен Сергій Кузяра. Обидвом оголосили підозру ще восени. Тоді правоохоронці навели також аудіо розмов. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук. Він спілкувався щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. В аудіо також фігурує ім'я Петра Олексійовича, Гонтарєвої і Бориса Ложкіна. 

У розмовах як учасники фігурують люди, ідентифіковані як російський віцепрем'єр Дмитро Козак, посол Росії Зурабов і помічник Путіна Сурков.

Після оголошення підозри Офіс генпрокурора подав до Печерського райсуду клопотання щодо обрання Порошенкові запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 1 млрд гривень. Аналогічний захід просили в цій справі для Медведчука, але він під домашнім арештом. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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