"Вільні медіа" вимагають розслідувати перешкоджання роботі незалежних ЗМІ

Рішення про арешт ТРК "НБМ-ЗАПОРІЖЖЯ” та "АВТОР ТВ" у холдингу вважають кроками до зачистки інформаційного простору країни.

В Україні відбувається зачистка незалежних ЗМІ на замовлення влади, заявляють у ТОВ "Вільні медіа", засновниками якого є відомі журналісти й народні депутати. У Товаристві вимагають розслідування перешкоджання роботі журналістів.

Про це йдеться у відповідній заяві, текст якої оприлюднив 5 канал.

ТОВ "Вільні медіа" розцінюють рішення судді Бортницької про арешт компаній ДП "ТРК" НБМ-ЗАПОРІЖЖЯ” та ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "АВТОР ТВ”, що мають прямий стосунок до трансляції програм каналів Товариства, як перші кроки з припинення мовлення незалежних телеканалів та зачистки інформаційного простору країни.

"Ми вважаємо це прямим замовленням влади, яка вже давно робить спроби перешкоджати діяльності незалежних медій з бажанням повної монополізації інформаційної сфери. Прикметно, що знищити свободу слова в країні прагнуть люди, які прийшли до влади завдяки медійному плюралізму і які самі прямо причетні до медіа-бізнесу", – сказано в заяві.

"Вільні медіа" вважають, що прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіаактиви, що вже не належать Петру Порошенку, а отже це "є прямою цензурою по своїй суті, метою якої є зупинення нашого ефірного мовлення".

"Нас пробували закрити ще в часи Віктора Януковича, але всім добре відомо, чим закінчують політики, які пробують знищити ЗМІ", – нагадали засновники ТОВ.

На їхню думку, арешт компаній, які мають прямий стосунок до холдингу "Вільні медіа", є цілковито незаконним. У зв’язку із цим ТОВ вирішило подати скаргу до Апеляційного суду з вимогою скасувати рішення судді Бортницької. Також у холдингу вимагають розслідування дій Бєлкіна, Потапенко, Сафаряна і Бортницької на предмет наявності складу злочину, предбаченого статтею 171 КК України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Нагадаємо, 6 січня Печерський районний суд Києва арештував майно колишнього президента Петра Порошенка. У ДБР заявили, що арешт активів Порошенка не зачіпає інтереси "5 каналу" і "Прямого".

Минулого тижня адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що під арешт попали корпоративні права у ТОВ "Автор ТВ" та ДП "ТРК НБМ-Запоріжжя", до яких Порошенко більше не має стосунку. Перша компанія транслює 5 канал у Кам'янському, друга – у Запоріжжі.

ДБР наполягає, що ця інформація є маніпулятивною.

По-перше, у ДБР стверджують, що станом на 21 грудня 2021 року бенефіціаром обох компаній у державному реєстрі ще було вказано Порошенка. А по-друге, відомство вважає, що рішення суду не заважає телеканалам працювати.

Правоохоронні органи вважають, що Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР і постачати його з підприємств у ОРДЛО. Порошенко нібито тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

У зв'язку з цим в кінці 2021 року Порошенку повідомили підозру.

Порошенко вважає цю справу політичною. Колишній президент знаходиться за кордоном, але збирається повернутися в Україну 17 січня.

Як відомо, 8 листопада Петро Порошенко повідомив про передачу своїх активів "5 каналу" і "Прямого" журналістам. У пресслужбі "Євросолідарності" заявили, що Порошенко передав свої акції редакціям каналів, тож власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами. Додаткові 10% акцій холдингу відведено під участь трудового колективу медіа, таким чином трудові колективи стали найбільшим акціонером.

Самі канали обʼєдналися в холдинг "Вільні медіа". Співвласниками ТОВ "Вільні медіа", за даними "Детектор медіа", є Лариса Губіна (ведуча), Ірина Геращенко (нардеп "ЄС"), Світлана Глуховська (журналістка), Володимир Мжельський (медіаменеджер), Дмитро Жданов, Володимир Ар’єв (нардеп "ЄС"), Святослав Цеголко (прессекретар Порошенка), Ірина Фріз (нардеп "ЄС"), Яна Конотоп (журналістка) та Вікторія Сюмар (нардеп "ЄС").