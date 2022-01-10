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ДБР: арешт активів Порошенка не зачіпає інтереси "5 каналу" і "Прямого"

Правоохоронці вважають, що рішення суду не заважає працювати опозиційним каналам.

ДБР: арешт активів Порошенка не зачіпає інтереси "5 каналу" і "Прямого"
Фото: eurosolidarity.org

Державне бюро розслідувань заявило, що арешт активів колишнього президента Петра Порошенка не зачіпає інтереси телеканалів "Прямий" та "5 канал".

Про це повідомляється на сайті відомства.

Минулого тижня адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що під арешт попали корпоративні права у ТОВ "Автор ТВ" та ДП "ТРК НБМ-Запоріжжя", до яких Порошенко більше не має стосунку. Перша компанія транслює 5 канал у Кам'янському, друга - у Запоріжжі.

ДБР наполягає, що ця інформація є маніпулятивною.

По-перше, у ДБР стверджують, що станом на 21 грудня 2021 року бенефіціаром обох компаній у державному реєстрі ще було вказано Порошенка. А по-друге, відомство вважає, що рішення суду не заважає телеканалам працювати.

"У відповідності до рішення суду, арештовано частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю та дочірнього підприємства, бенефіціарним власником яких, як це зазначено у Єдиному держреєстрі юридичних осіб, є народний депутат України Петро Порошенко. Йдеться про ТОВ «Автор ТВ» та ДП «ТРК НБМ-Запоріжжя». Таким чином, рішення про арешт активів народного депутата України Петра Порошенка не зачіпає інтересів холдингу «Вільні медіа» та телеканали «Прямий» та «5 канал» можуть працювати і працюють без будь-яких обмежень", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що правоохоронні органи вважають, що Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР і постачати його з підприємств у ОРДЛО. Порошенко нібито тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

У зв'язку з цим в кінці 2021 року Порошенку повідомили підозру, а на початку 2022 року - йому арештували майон.

Порошенко вважає цю справу політичною.

Колишній президент знаходиться за кордоном, але збирається повернутися в Україну 17 січня.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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