У ВР немає документів про реєстрацію підозри Порошенку, - відповідь на запит

Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко оприлюднила офіційну відповідь Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука на запит щодо так званої «підозри» Порошенку.

«Чергова констатація брехні ДБР і ГПУ у так званій «справі Петра Порошенка» і грубого порушення закону. Наприкінці грудня ми звернулися до Голови ВР Руслана Стефанчука із запитом, чи отримував він офіційну інформацію щодо начебто вручення «підозри» П’ятому президенту України. Шановний пан спікер поінформував нас з Артуром Герасимовим, що нічого подібного не отримував», – нагадала Геращенко.

Вона нагадала, що в ОГП заявили, що відправили відповідного листа в Верховну Раду ще 20 грудня. Проте станом на 29 грудня ніяких повідомлень не було.

Як відомо, відповідно до статті 482-2 КПК України, орган або посадові особи, які повідомили народному депутату України про підозру, зобов’язані негайно, але не пізніше 24 годин з моменту вчинення таких дій, повідомити про це голову Верховної Ради України.