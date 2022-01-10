Медведчуку продовжили домашній арешт до 10 місяців

Запобіжний захід продовжено в справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

Суд продовжив запобіжний захід нардепу від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку ще на 60 діб, до 10 місяців.

Про це повідомив інший нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін у своєму Telegram-каналі. Інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора на запит "Інтерфакс-Україна".

"Суддя Печерського суду м. Києва Білоцерковець щойно продовжив Медведчуку домашній арешт до 10 місяців, за законом максимальний термін домашнього арешту не може перевищувати 6 місяців", – написав він.

Кузьмін також заявив, що прокурори Офісу генерального прокурора на судове засідання не зʼявилися, а послали замість себе "підлеглих із районної прокуратури".

"Але не для Білоцерківця. Білоцерківець справу розглянув та арешт Медведчуку незаконно продовжив", - поскаржився Кузьмін.

Нагадаємо, 17 грудня минулого року суд залишив Медведчука під домашнім арештом за епізодом про постачання вугілля з Донбасу. Також він підозрюється в так званій надровій справі, де спочатку також перебував під домашнім арештом, а під – під особистим зобовʼязанням.

Медведчуку та депутату ОПЗЖ Тарасові Козаку 11 травня 2021 року було повідомлено про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.

За даними слідства, у 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (морська економічна зона України, тимчасово окупована РФ). Ще один епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю. Третій епізод незаконної діяльності – проведення підривної діяльності проти України, зокрема в контексті розробки антиукраїнського проєкту "Промінь".

Медведчу прибув в Офіс генпрокурора, ознайомився з копією висуненої йому підозри і заявив, що переховуватися від слідства не має наміру, а підозри є політично мотивованими. Наразі він перебуває під домашнім арештом. Він подавав скаргу, однак 30 липня Апеляційний суд залишив домашній арешт у силі.

Козак, за даними правоохоронних органів, перебуває в РФ. Водночас, за інформацією Медведчука, Козак перебуває на території Білорусі, де проходить лікування. Козака оголошено в розшук, є рішення суду на його затримання для обрання запобіжного заходу.

20 серпня Венедіктова повідомила про завершення слідства проти Медведчука і Козака.