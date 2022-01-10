Ковальов про "4 канал": "Купив на батьків, а батьки мені подарували"

"У нас є сімейний бізнес, який оформлений на батьків. Тому вирішив зробити такий порядок правочину".

Новий власник "4 каналу", депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов заявив, що придбав телеканал відкрито і "без будь-яких сторонніх осіб".

"Усі центральні канали зазвичай мають походження з Кіпру. А це перша купівля у відкриту - без будь-яких сторонніх осіб. Тобто я купив на себе, точніше - на батьків, а батьки мені подарували. У нас є сімейний бізнес, який оформлений на батьків. Я сам юрист, тому вирішив зробити такий порядок правочину - батьки купили цей актив і подарували його мені", - розказав Ковальов в інтерв'ю "Бабелю".

Депутат відмовився називати вартість телеканалу, пославшись на конфіденційність угоди з попереднім власником, ексдепутатом Дмитром Добродомовим.

Він заперечив, що до купівлі каналу має стосунок Офіс президента, та пообіцяв не втручатися в редакційну політику.

Нагадаємо, що 28 грудня стало відомо, що депутат Олексій Ковальов придбав "4 канал", який належав Дмитру Добродомову. Наступного дня він задекларував купівлю телеканалу як подарунок від батьків.

Ковальов Олексій Іванович був обраний за 186 округом у Херсонській області. Голова підкомітету з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. У грудні 2020 потрапив до новин як депутат, який роздавав виборцям у своєму окрузі рибу в пакетах.