Нардеп "Слуги народу" придбав телевізійний канал

Народний депутат "Слуги народу" Олексій Ковальов придбав "4 канал", який належав експарламентарю Дмитру Добродомову.

Про це пише УП з посиланням на працівників каналу та дані в Єдиному державному реєстрі юросіб.

За словами співрозмовників видання серед працівників каналу, на корпоративі Ковальова їм представили як нового власника. Під час святкування від підписав із менеджментом угоду щодо невтручання в редакційну політику.

У даних ТОВ "ТРК "ІНТЕРРАДІО" на сайті You Control значиться, що засновником юридичної особи є Олексій Ковальов, частка його власності 100%. Він вніс до статутного фонду 4 363 511 грн.

Кінцеві бенефіціари – Іван і Наталія Ковальови – можливо, батьки депутата, адже зареєстровані за тією ж адресою, що і він.

Ковальов Олексій Іванович був обраний за 186 округом у Херсонській області. Голова підкомітету з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. У грудні 2020 потрапив до новин як депутат, який роздавав на своєму окрузі місцевим мешканцям рибу в пакетах.

4 канал на своєму сайті публікує документи про структуру власності. Згідно з ними (станом на лютий 2021), 50% належали Добродомову, 50% – його співпартійнику по "Народному контролю" Андрію Мисику. Директором був Добродомов.

Це медіа було започатковано в 2014 році під назвою RTI. Після зміни власника в 2018 його перейменували на 4 канал.