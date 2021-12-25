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Тисячу за вакцинацію почали нараховувати державні банки

Понад 3,6 млн людей вже відкрили спеціальні рахунки в цих банках.

Тисячу за вакцинацію почали нараховувати державні банки
Фото: biz.today.ua

У суботу, 24 грудня гроші за програмою єПідтримки почали нараховувати ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Понад 3,6 млн людей вже відкрили спеціальні рахунки в цих банках.

Загалом 5 млн українців уже подали заявки на отримання 1000 грн від держави.

6 млн уже відкрили спеціальну картку, всього було витрачено 270 млн грн.

“Подати заявку в Дії на отримання 1,000 грн можна до 29 грудня включно”, – нагадали у відомстві.

Нагадаємо, в Україні до програми "єПідтримка" з виплати 1000 грн українцям, які пройшли повний курс вакцинації, наразі залучено шість банків. Це "Монобанк", "ПриватБанк", "А-Банк", "Укргазбанк", "Альфа Банк", "Ощадбанк".

Ще 13 українських банків готуються долучитися до послуги.

Як повідомляли, у межах програми "єПідтримка" виплату розміром 1000 грн вже отримали 2,3 млн українців. Загалом вони витратили вже 200 млн грн. На отримання "ковідної тисячі" українці подали заявок на 4,5 млрд грн.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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