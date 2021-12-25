Тисячу за вакцинацію почали нараховувати державні банки

Понад 3,6 млн людей вже відкрили спеціальні рахунки в цих банках.

У суботу, 24 грудня гроші за програмою єПідтримки почали нараховувати ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Понад 3,6 млн людей вже відкрили спеціальні рахунки в цих банках.

Загалом 5 млн українців уже подали заявки на отримання 1000 грн від держави.

6 млн уже відкрили спеціальну картку, всього було витрачено 270 млн грн.

“Подати заявку в Дії на отримання 1,000 грн можна до 29 грудня включно”, – нагадали у відомстві.

Нагадаємо, в Україні до програми "єПідтримка" з виплати 1000 грн українцям, які пройшли повний курс вакцинації, наразі залучено шість банків. Це "Монобанк", "ПриватБанк", "А-Банк", "Укргазбанк", "Альфа Банк", "Ощадбанк".

Ще 13 українських банків готуються долучитися до послуги.

Як повідомляли, у межах програми "єПідтримка" виплату розміром 1000 грн вже отримали 2,3 млн українців. Загалом вони витратили вже 200 млн грн. На отримання "ковідної тисячі" українці подали заявок на 4,5 млрд грн.