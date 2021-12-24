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Кабмін продовжив повноваження тимчасового правління "Нафтогазу"

Команда Вітренка залишиться щонайменше до кінця квітня.

Кабмін продовжив повноваження тимчасового правління "Нафтогазу"
Фото: oligarh.media

Кабінет міністрів продовжив повноваження тимчасового правління "Нафтогазу Україна".

Про це сказано в розпорядженні №1718 від 23 грудня.

У вересні 2021 року Кабмін розпустив наглядову раду "Нафтогазу" та перебрав на себе її обов'язки, призначивши тимчасових членів правління - Олену Бойченко, Владислава Воловика, Маврікія Калугіна та Романа Чумака.

Вони повинні були працювати "до прийняття новим складом наглядової ради акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” рішень щодо формування правління зазначеного товариства, але не пізніше ніж 28 грудня 2021 р."

Вчорашнім розпорядженням уряд продовжив цей термін до 29 квітня 2022 року.

Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден звільнилися на початку вересня через конфлікт з головою правління компанії Юрія Вітренка. Після цього уряд вирішив звільнити й представників держави Наталію Бойко, Юлію Ковалів та Юлію Свириденко.

Нагадаємо, що 23 грудня Кабмін також продовжив на три місяці повноваження правління "Укрзалізниці", яке також було призначене без наглядової ради.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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