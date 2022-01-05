КВУ: де-факто в монобільшості лише 217 депутатів

Комітет виборців України проаналізував показники голосувань народних депутатів фракції "Слуга Народу" у 2021 році. Так, за даними КВУ, станом на сьогодні до складу монобільшості де-факто входить 217 депутатів, які систематично підтримують рішення Верховної Ради. При цьому офіційно у фракції 242 депутати.

Про це повідомила пресслужба КВУ.

Внаслідок такої ситуації монобільшість фактично не має можливості самостійно ухвалювати рішення.

Упродовж 2021 року "слуги народу" прийняли власними силами (коли проголосувало 226 і більше депутатів фракції) лише 19% законів. При голосуванні за решту законів монобільшість забезпечила менше голосів, ніж було необхідно для ухвалення рішення.

"До прикладу, із 136 законів, ухвалених в період останніх півроку, «Слуга Народу» самостійно забезпечила 226 голосів лише за 32 закони. При цьому варто врахувати, що абсолютна більшість законів були ініційовані самими членами провладної команди: Президентом, урядом, народними депутатами «Слуги Народу»", - зазначили в КВУ.

Крім того, починаючи з вересня, суттєво зросла залежність монобільшості від підтримки депутатських груп "Довіра" та "За майбутнє". При цьому підтримка рішень парламенту з боку решти депутатських фракцій, навпаки, зменшилася. За даними КВУ прийняті закони, як правило, підтримували 15 із 20 депутатів групи "Довіра".

"Партійні скандали та непопулярні рішення посилили розкол всередині «Слуги Народу». Упродовж року з фракції було виключено низку народних депутатів. Однак й від депутатів, які досі є членами фракції, керівництво фракції часто не може отримати необхідної підтримки для прийняття рішень. В результаті посилилася залежність монобільшості від голосування депутатських груп. Упродовж останніх півроку важко знайти голосування, де б «Слуга Народу» самостійно прийняла рішення без підтримки депутатів цих політичних сил2, - зазначив голова КВУ О. Кошель.

Всього в 2021 році законами стали 254 документи.

Нагадаємо, президентська партія "Слуга Народу" отримала найбільше голосів виборців на дострокових парламентських виборах у липні 2019 року. Верховна Рада дев'ятого скликання розпочала роботу 29 серпня. Того ж дня було оголошено про створення монокоаліції "Слуги Народу". Під час першого засідання президент Володимир Зеленський заявив, що вона "стане кращою в історії України або буде розпущена".

У травні 2020 року року Зеленський заявив, що не розпустить Раду, поки "Слуга Народу" голосуватиме за важливі законопроєкти. 31 серпня, на позачерговому з'їзді "слуг", президент заявив, що підстав для розпуску Ради поки що немає.

Зазначимо, що з початку 2020 року в депутатів монобільшості погіршилися показники підтримки рішень Ради. Якщо в період із вересня по грудень 2019 року в середньому прийняті закони підтримували 228 народних депутатів "Слуги Народу", то за період із січня по липень 2020 року показник підтримки знизився до 220.

На початку 2021 року КВУ зазначав, що депутати "Слуги Народу" забезпечили 226 голосів лише за 16% прийнятих законів. Так, 226 або більше депутатів монобільшості проголосували за 37 із 230 законів. Усі інші закони не були б прийняті без голосів інших фракцій і груп. При цьому абсолютна більшість проєктів були ініційовані самими членами провладної команди: президентом, урядом і депутатами монобільшості.