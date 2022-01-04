Фото: скрін відео

Під час президентського бенкету гості пили безалкогольне шампанське. Про це в коментарі LB.ua розповіла депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова.

Михайлова була запрошена на новорічний бенкет до президента разом зі своїм нареченим - героєм України, командиром 1 ОШР ДУК ПС Дмитром Коцюбайлом “Да Вінчі”.

Фото: facebook/Alina Mykhailova

Свято в Маріїнському палаці знімали два дні - 27 та 28 грудня, а гостів викликали та знімали групами.

«Всі учасники не перебували на зйомках водночас, це було би неможливо для більшості спортсменів, митців та військових - провести два дні поспіль на знімальному майданчику. Нас знімали групами, і під час зйомок ми дійсно могли їсти й пити все, що було на столах, спілкуватися і гуляти Маріїнським палацом. Зйомки безпосередньо з президентом тривали години півтори», - розповіла Михайлова.

«Хто хотів, міг поговорити із Зеленським», - уточнила депутатка. За її словами, найбільше з президентом спілкувалися лікарі.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що гостей президентського бенкету тримали на знімальному майданчику цілими днями без їжі. За словами Михайлової, ця інформація неправдива.

Нагадаємо, в цьогорічному зверненні президент дякував усім "надзвичайним громадянам", які творять Україну та захищають її. Зйомки привітального ролика проходили в Маріїнському палаці. Участь в новорічному відеоролику-зверненні взяли митці, лікарі, військові, волонтери та інші.