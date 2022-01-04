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Політичні радники Німеччини та Франції напередодні поїздки до Москви проведуть консультації з Єрмаком, - ОП

Візит у РФ заплановано на 6 січня.

Політичні радники Німеччини та Франції напередодні поїздки до Москви проведуть консультації з Єрмаком, - ОП
Андрій Єрмак
Фото: пресслужба президента

Сьогодні о 19:00 розпочнуться консультації політичних радників лідерів країн "Нормандської четвірки" - радника канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнса Пльотнера, дипломатичного радника президента Франції Еммануеля Бонна та голови ОП Андрія Єрмака, який представляє Україну на рівні політичних радників.

Про це повідомила речниця голови ОП Дарія Зарівна у відповідь на запит LB.ua.

У понеділок, 3 січня, речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт заявив, що політичні радники лідерів Німеччини та Франції проведуть консультації з представниками України та Росії.

Візит представників Франції та Німеччини до Москви запланований на 6 січня.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявляв, що метою німецької сторони залишається досягти швидкої реанімації Нормандського формату.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього тижня політичні радники лідерів країн “нормандської четвірки” зустрінуться у різних форматах.

На 10 січня 2022 року заплановані перемовини США і Росії щодо України. В адміністрації Байдена раніше заявляли, що переговори не передбачають персональної розмови між президентами

Росія і США мають обговорити проєкт угоди з НАТО та договору зі Штатами про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України. На 12 січня також планується засідання ради Росія–НАТО, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 січня.

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