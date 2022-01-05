Зеленський підписав закон про трансплантацію

Закон дає можливість через "Дію" оформити згоду на використання органів після смерті.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає оплату державою операцій із трансплантації органів, а також прижиттєву згоду чи незгоду на донорство за допомогою електронних ресурсів.

Законопроект №1967-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині" був ухвалений парламентом 16 грудня 2021 року.

"Документ покликаний розв'язати питання оплати трансплантацій. Зокрема, законом встановлюється, що держава оплачує всі трансплантації, і для пацієнта вони безкоштовні. Також зазначається, що тарифи повністю покривають витрати лікарень на проведення таких операцій", – повідомляє пресслужба глави держави.

Крім того, документ передбачає, що підбір пари донор-реципієнт здійснюватиме Єдина державна система трансплантації, яка є повністю незалежною від людського впливу і самостійно здійснює такий підбір за певними критеріями.

Водночас вирішують питання щодо можливості надання прижиттєвої згоди чи незгоди на донорство через електронні ресурси.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців 11 та 12 підпункту 7 пункту 4 розділу I, що набувають чинності з 1 грудня 2022 року.

Нагадаємо, у 2019 році Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, які дали старт розвитку трансплантології в Україні. Також уряд затвердив тарифи на трансплантацію. Однак українці все рівно змушені робити деякі операції за кордоном. Докладно про це читайте в матеріалі голови профільного комітету Верховної Ради Михайла Радуцького на LB.ua.