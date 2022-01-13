У Канаді запровадять податок для невакцинованих

Цей "оздоровчий внесок" платитимуть люди, які протягом наступних кількох тижнів не зроблять перше щеплення від COVID-19.

У канадській провінції Квебек запровадять новий податок для людей, які відмовляються робити щеплення від коронавірусу, не маючи для цього медичних протипоказань.

Про це на пресконференції заявив прем’єр-міністр Квебеку Франсуа Леґо, повідомляє "Укрінформ".

"Вакцина - ключова для боротьби з вірусом. Саме тому ми маємо намір запровадити оздоровчий внесок для дорослих, які відмовляються вакцинуватися не через медичні причини", - сказав Леґо.

Він зазначив, що цей "оздоровчий внесок" платитимуть люди, які протягом наступних кількох тижнів не зроблять перше щеплення від COVID-19. Разом з тим він не уточнив дату запровадження та суму такого мита.

На його переконання, цей внесок повинен бути більшим за 100 доларів і дійсно спонукати людей зробити щеплення.

"Ці люди справляють високе навантаження на нашу систему охорони здоров’я. Вважаю справедливим, що більшість населення хоче, аби за це були наслідки", - зазначив Леґо.

Наразі близько 10% жителів Квебека досі не зробили жодного COVID-щеплення. При цьому половина всіх лікарняних ліжок, відведених для хворих на COVID-19, займають саме не вакциновані квебекці.

Напередодні у Греції схвалили застосування четвертої дози вакцини від коронавірусу людям з ослабленим імунітетом. Відповідне рішення затвердив Національний комітет з вакцинації Греції.