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Politico: США нададуть Україні радарні системи та морське обладнання

В Офісі президента України вказують, що ця допомога дозволила б Україні завдати додаткових збитків Росії.

Politico: США нададуть Україні радарні системи та морське обладнання

Сполучені Штати нададуть Україні радарні системи та морське обладнання, проте поки не незрозуміло, коли почнуться перші поставки. Про це повідомляє Politico.

Радник президента Володимира Зеленського у коментарі виданню зазначив, що українська сторона була поінформована про майбутню допомогу минулого місяця "на найвищому рівні".

"З огляду на те, що розвідка США послідовно припускає, що Росія може розпочати повномасштабне вторгнення, використовуючи всю свою військову міць, ця допомога дозволила б Україні завдати додаткових збитків Росії, але істотно не змінила б результату", - сказав радник.

Нагадаємо, напередодні голова Комітету з міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес разом з 25 іншими демократами представили проєкт закону про захист суверенітету України-2022. Документ передбачає нові санкції проти РФ та додаткову підтримку України. Зокрема, документ пропонує надати Україні пріоритет перед іншими країнами у питанні постачання надлишків озброєння. Автори законопроекту вимагають "плану передачі Україні озброєння, яке раніше було підготовлено для проведення операцій в Афганістані".

Раніше американські ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена в кінці грудня санкціонувала виділення для України додаткових 200 млн доларів на сферу оборони.

Рішення було ухвалено на тлі стягнення Росією своїх військ до кордонів України, яке викликало побоювання про нове вторгнення. Припускають, що його не розголошували через вже заплановані перемовини з Росією, щоб не ускладнювати ситуацію. Росія, як відомо, послідовно звинувачує Штати в "накачуванні" України зброєю.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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