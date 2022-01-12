Білл Гейтс прогнозує затухання пандемії після хвилі омікрону

Засновник компанії Microsoft, філантроп Білл Гейтс прогнозує затухання пандемії коронавірусу після хвилі омікрону.

"Після того як у тій чи іншій країні пройде спалах заражень омікрон-штамом, протягом року там буде спостерігатися зниження кількості заражень, і коронавірус можна буде лікувати як сезонний грип", - написав він у твіттері.

При цьому він попередив, що хвиля омікрону буде непростою для медичною системою, а найбільше тяжких випадків хвороби буде спостерігатися серед невакцинованого населення.

Гейтс сумнівається, що після омікрону може з'явитися ще більш заразний варіант коронавірус, "але пандемія неодноразово дивувала нас". Він додав, що найближчий час людям, скоріше за все, доведеться щорічно вакцинуватися від COVID-19.

Мільярдер також зізнався, що не очікував такої хвилі дезінформації про пандемію, пов'язаної з його іменем. "Деякі з них, наприклад, що про чипи в руках виглядають безглуздими - нащо мені це?" - написав він.

Відповідаючи на питання про походження коронавірусу, Гейтс заявив, що, згідно з даними, він передавався людям від іншого біологічного виду. Подібне може виникнути і в майбутньому і людям необхідно підготуватися, щоб убезпечити себе, написав ексглава Microsoft.

Нагадаємо, що хвиля омікрону уже накрила в Західній Європі, але в Україні вона тільки починається.

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге напередодні заявив, що більше половини населення Європи заразяться омікроном протягом двох місяців.

На тлі поширення штам омікрон в Україні дозволили робити бустерну дозу щеплення тим, хто пройшов повний курс вакцинації. Для цього будуть використовувати мРНК-вакцини Moderna і Pfizer.

Бустерна доза - це додаткове щеплення, яке робиться щонайменше через шість місяців після завершення повного курсу вакцинації.