"Газпром" відмовився бронювати додатковий транзит через Україну на лютий

Річне бронювання у січні використовується тільки на 50%.

Компанія "Газпром" відмовилася бронювати додаткову транзитну потужність через газотранспортну систему України на лютий. Крім того, вона не викупила запропоновану транзитну потужність газопроводу "Ямал-Європа".

Про це свідчать підсумки аукціонів бронювання, передає "Інтерфакс".

Компанія "Оператор ГТС України" пропонувала на вибір два маршрути: 9,8 млн куб. м на добу через газовимірювальну станцію "Суджа" на кордоні між Сумською областю України та Курською областю РФ і ще 5,2 млн куб. м на добу - через ГВС "Сохранівка" на кордоні між Луганською та Ростовською областями. Всі вони залишилися незатребуваними, свідчать дані Regional Booking Platform.

"Газпром" має довгострокове бронювання української ГТС на 109 млн кубометрів на добу (40 млрд кубометрів на рік), але за перші 15 днів січня середня прокачка становила лише 53 млн кубометрів на добу.

Також "Газпром" відмовився бронювати на місяць уперед потужності польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа" (було запропоновано 89 млн куб. м на добу), свідчать підсумки сесії на GSA Platform.

На січень концерн бронював потужності 19,3 млн куб. м/добу, але поки що не користувався ними.

Нагадаємо, що транзитні потужності ГТС України перевищують 140 млрд кубометрів на рік, але Росія використовує лише 40 млрд - менше 30%.

Директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон казав, що Росія цієї зими може взагалі зупинити транзит газу через територію України, хоч він і сподівається, що цього не станеться.