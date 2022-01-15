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Нова українська авіакомпанія Air Ocean призупинила польоти до середини березня

Це пояснили затримкою з постачанням літаків.

Нова українська авіакомпанія Air Ocean призупинила польоти до середини березня
Фото: facebook.com/airocean.airlines

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines заявила, що призупиняє польоти до 15 березня 2022 року.

Про це компанія повідомила у Facebook.

Призупинку польотів в Air Ocean пояснили затримкою постачання повітряних суден та необхідністю проведення планового технічного обслуговування літаків, що експлуатуються в цей час. 

У компанії повідомили, що клієнти, які придбали квиток на сайті авіакомпанії, отримають кошти на картку, з якої було здійснено оплату. Тим же, хто придбав квиток в агента з продажу, Air Ocean запропонувала звернутися за місцем його придбання для відшкодування.

"Або пропонуємо Вам зберегти за собою право польоту з відкритою датою вильоту, а при купівлі наступного квитка надаємо знижку у розмірі 50% від вартості квитка", – додали в компанії.

Air Ocean Airlines – державна авіакомпанія, створена за розпорядженням Володимира Зеленського. Про перший рейс перевізника 30 жовтня повідомило ДП "Антонов". Рейс був здійснений у Харків, хоча квитки на нього не продавали ні в аеропортах, ні на сайті перевізника.

Повідомлялося, що авіакомпанія працюватиме на літаках розробки ДП "Антонов". У флоті Air Ocean Airlines два літаки Ан-148. До кінця 2021 року мало бути поставлено ще один літак, упродовж першого-другого кварталу 2022 року – ще три. Загалом компанія планує експлуатувати до 10 літаків такого типу.

На початку листопада 2021 "президентська" авіакомпанія отримала права на шість внутрішніх рейсів: 

  • з 10 листопада – за маршрутами Чернівці – Київ – Чернівці, Київ – Львів – Київ, Запоріжжя – Київ – Запоріжжя, Львів – Харків – Львів, Львів – Дніпро – Львів;
  • з 15 грудня – за маршрутом Київ – Івано-Франківськ – Київ.

Крім того, Air Ocean Airlines отримала права для виконання регулярних міжнародних рейсів на маршруті Київ – Амман – Київ і чартерних на маршруті Чернівці – Стамбул – Чернівці.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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