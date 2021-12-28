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На "Антонові" представили перший серійний Ан-178

Літак побудовано в рамках контракту з Міноборони.

Фото: Укрінформ

На держпідприємстві "Антонов" у Києві представили перший серійний літак Ан-178. Заходи з нагоди викатки літака відбулися у Києві в вівторок, 28 грудня, повідомив телеканал "Дом".

Військово-транспортний літак Ан-178-100Р №001 призначений для проведення льотних сертифікаційних випробувань.

Він побудований в рамках державного контракту на три літаки Ан-178 для Збройних сил України.

Нагадаємо, що Ан-178 поки що існує в єдиному льотному примірнику. Він виконав перший політ 7 травня 2015 року.

Ще один Ан-178 будується за контрактом з МВС Республіки Перу. Будівництво цього літака відбувається з затримкою, оскільки "Спецтехноекспорт" досі не отримав жодного платежу від замовника і українська сторона самостійно виготовляє літак за свій рахунок. 

У жовтні 2019 року МВС України заявило про плани придбати 13 літаків Ан-178 (дев'ять для ДСНС і чотири для Нацгвардії), але контракту підписано не було.

Натомість у кінці 2020 року три Ан-178 замовило Міністерство оборони.

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Багатоцільовий транспортний літак Ан-178 розроблений ДП "Антонов" і є подальшим розвитком сімейства регіональних реактивних літаків Ан-148/Ан-158.

Максимальна висота польоту Ан-178 – 12,2 км, дальність польоту – 5500 км, максимальна швидкість – 825 км/год, вантажопідйомність – до 18 т. Літак здатен експлуатуватися з різних аеродромів, в тому числі високогірних та ґрунтових.

Ан-178 демонстрували світовій спільноті на аерокосмічних салонах у Великобританії, Франції, Німеччини, Туреччині, Кувейті та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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