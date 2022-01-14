НБУ заявив, що хакери намагалися, але не змогли зламати його сайт

Національний банк України заявив, що його сайт також атакували хакери в ніч з 13 на 14 січня, але напад вдалося відбити.

"Усі інформаційні системи Національного банку працювали і продовжують працювати в штатному режимі. Зокрема – система електронних платежів, якою користуються банки, офіційний сайт та внутрішня комп'ютерна мережа НБУ", – сказано на сайті НБУ.

Національний бак стверджує, що кіберзахист банківської інфраструктури організовано з застосуванням новітніх технологій кіберзахисту та ефективним використанням комплексів та систем захисту.

При цьому, зважаючи на хакерську атаку, що відбулася на низку урядових сайтів, Національний банк закликав банки та інших учасників фінансового сектору посилити заходи безпеки для протидії можливим кібератакам.

Нагадаємо, що внаслідок хакерської атаки, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня, постраждали близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади.

Влада заявила, що персональні дані громадян України не були скомпрометовані, їх витоку не відбулося. Контент сайтів так само не постраждав.