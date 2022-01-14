Речник Путіна назвав невдалими переговори зі США і НАТО
Речник Путіна назвав невдалими переговори зі США і НАТО
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
Міноборони Росії оголосило раптову перевірку бойової готовності у Східному військовому окрузі
Міноборони Росії оголосило раптову перевірку бойової готовності у Східному військовому окрузі
​Викритий у Києві ексзаступник "міністра інформації ДНР" втік на окуповану територію
​Викритий у Києві ексзаступник "міністра інформації ДНР" втік на окуповану територію
У Росії не бачать підстав для нових зустрічей із США і кажуть, що "в голову влади України можуть прийти немислимі речі"
У Росії не бачать підстав для нових зустрічей із США і кажуть, що "в голову влади України можуть прийти немислимі речі"
Хакери атакували сайти уряду та "Дію"
Хакери атакували сайти уряду та "Дію"
Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
Газ і талони: ціни на продукти ростуть слідом за вартістю енергоносіїв
Газ і талони: ціни на продукти ростуть слідом за вартістю енергоносіїв
Арешт майна Порошенка: що це означає для лідера «ЄС»?
Арешт майна Порошенка: що це означає для лідера «ЄС»?
ГоловнаЕкономікаФінанси

НБУ заявив, що хакери намагалися, але не змогли зламати його сайт

Регулятор закликав учасників фінринку посилити свій кіберзахист.

НБУ заявив, що хакери намагалися, але не змогли зламати його сайт
Фото: пресслужба НБУ

Національний банк України заявив, що його сайт також атакували хакери в ніч з 13 на 14 січня, але напад вдалося відбити.

"Усі інформаційні системи Національного банку працювали і продовжують працювати в штатному режимі. Зокрема – система електронних платежів, якою користуються банки, офіційний сайт та внутрішня комп'ютерна мережа НБУ", – сказано на сайті НБУ.

Національний бак стверджує, що кіберзахист банківської інфраструктури організовано з застосуванням новітніх технологій кіберзахисту та ефективним використанням комплексів та систем захисту.

При цьому, зважаючи на хакерську атаку, що відбулася на низку урядових сайтів, Національний банк закликав банки та інших учасників фінансового сектору посилити заходи безпеки для протидії можливим кібератакам.

Нагадаємо, що внаслідок хакерської атаки, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня, постраждали близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади.

Влада заявила, що персональні дані громадян України не були скомпрометовані, їх витоку не відбулося. Контент сайтів так само не постраждав.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також